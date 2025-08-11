Se registran casi 42 mil ciudadanas a Mujeres Bienestar

En los primeros diez días de agosto, se han registrado 41 mil 596 personas para acceder a la pensión Mujeres Bienestar, tras la apertura de los registros desde el primer día de este mes con la cual se busca apoyar a este sector de la población.

Mayra Chávez Jiménez, titular de la dependencia federal, recordó que este programa inició en Chihuahua luego que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a crear esta pensión para las mujeres entre los 60 y 64 años de edad.

Destacó la confianza que hay hacia la presidenta de la República, reflejando en la gran cantidad de personas que han acudido a registrarse a los diversos programas operados por el Gobierno Federal, aceptación que se ha dado por el apoyo que representa para cada familia.

Recordó que los días lunes estará registrándose a las mujeres cuya primera letra del apellido inicie con las letras A, B y C; los días martes, anotarán a las mujeres con el apellido D, E, F, G y H; los miércoles, las letras I, J, K, L y M.

Para los jueves, estarán registrando a las mujeres con apellido N, Ñ, O, P, Q y R; los viernes, será la inscripción de los apellidos S, T, U, V, W, X, Y y Z; finalmente, los sábados se inscribirá a todas las letras del abecedario y con fecha límite el sábado 30 de agosto.

Para registrarse es necesario acudir con una identificación oficial, un acta de nacimiento, comprobante de domicilio no superior a seis meses y la una CURP de reciente impresión.