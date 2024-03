Chihuahua- Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor superior del estado, se reafilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la tarde de este viernes, en el marco del 95 aniversario del órgano político del que estuvo fuera por 13 años tras ejercer el cargo en 2011.

“Después, por razones ya conocidas, fue imposible continuar con mis actividades políticas durante el nefasto sexenio de Javier Corral…Soy priísta químicamente puro, siempre lo he sido y jamás he militado ni militaré en otro partido que no sea el PRI”, dijo en su mensaje.