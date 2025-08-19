Chihuahua.- El viernes 22 de agosto se llevará a cabo la segunda audiencia para resolver la vinculación o no a proceso penal de los dos presuntos responsables del homicidio de un hombre en la calle 5ª de esta capital, entre la Aldama y la Victoria el pasado viernes después de mediodía.

Durante la primera audiencia, un juez de control decretó la legal detención de Jesús Adrián V. J. y María Guadalupe M. B. quienes habrían protagonizado una riña y la posterior muerte del hoy occiso, en plenas calles de la capital.

Los presuntos responsables permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta que se resuelva su situación jurídica.

Las investigaciones efectuadas hasta el momento, establecen que la mañana del pasado viernes 15 de agosto discutieron con la víctima, cuando de pronto el imputado Jesús Adrián V. J., sacó un cuchillo con el que le causó lesiones en varias partes del cuerpo, causándole la muerte en el lugar.

Testigos presenciales informaron que los agresores intentaron huir, sin embargo, gracias a la rápida intervención por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró detenerlos a pocos metros del lugar.

Durante la revisión correspondiente por parte de la autoridad preventiva, descubrieron que la imputada María Guadalupe M. B., se encontraba en posesión de varias dosis de cristal, lo que posiblemente pudo influir en el móvil de la agresión.