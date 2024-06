Se queda IMSS sin recetas para pacientes con esclerosis múltiple

Chihuahua.- Pacientes con esclerosis múltiple han padecido por más de 90 días la falta de recetas de sus medicamentos en el Hospital General Regional Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua capital, pues en cada cita les dicen una nueva excusa para no dotarles del documento que les surtirían en farmacia.

Carmen Delia Rivero, de la asociación Chihuahua Esclerosis Múltiple Actitud Compromiso (Chemac), acusó que por tres meses los médicos especialistas les dicen que llegaron mal los folios, que no hay recetas y así los hacen dar varias vueltas al hospital sin que haya una respuesta.

Las intensas temperaturas, los tiempos de espera y la falta de una solución ha puesto a los pacientes en una situación vulnerable: “si yo no me tomo mi medicamento, puedo dejar de mover una pierna que ni con fisioterapia ni ninguna otra cosa me van a devolver la movilidad”, acusó Carmen Rivero.

Cada mes se ven afectados entre 20 y 25 pacientes, lo que daría un total de 75 personas afectadas tan solo de la asociación que agrupa a unos 300 chihuahuenses.

Carmen Rivero asegura que hay derechohabientes con otros padecimientos a quienes tampoco les entregan las recetas.

Por la tarde de este lunes, la secretaria del delegado José Antonio Zamudio, le marcó a la activista y paciente para decirle que ya había recetas, situación que cuestiona porque en tres meses no pudieron entregárselas y ahora en cuestión de horas, ya salieron.

“Están violando nuestros derechos, es increíble e inaceptable que no tengan recetas los especialistas. Y si tienen la suerte de que te den receta y si tienen la suerte de que tengan medicamentos, gracias a Dios, porque a veces no hay medicamentos”, aseguró la activista.

Carmen Rivero también acusó que la burocracia influye en la dotación del medicamento, pues aunque muchas veces sí llega a bodega, en farmacia no siempre hay la disposición de entregarles el medicamento.

Recordó que desde 2005 en que nació Chemac, se buscó y se logró que en Chihuahua se entregara medicamento de patente para la mejor atención de los pacientes, sin embargo las faltas de recetas se han agudizado.

Recordó que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tienen un caso abierto tras la consecución de la falta de medicamentos y anunció que, de faltar nuevamente las recetas durante este día, estarían manifestándose al exterior de las instalaciones del IMSS con el fin de defender sus derechos de manera pacífica.