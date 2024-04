Chihuahua.- Por primera vez en la historia de la ciudad de Chihuahua hace 25 años, le fue entregado un vehículo oficial a la agente Erika Ramírez para que pudiera hacer recorridos de vigilancia por las calles y proteger a la ciudadanía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la policía de academia hace 25 años formó parte de un grupo de apenas 12 compañeras, a diferencia de hoy en día, donde un alto porcentaje de los elementos son mujeres, incluso con altos rangos dentro de la institución. Este año, acaba de jubilarse.

Erika, además de dedicar gran parte de su vida a vigilar a la sociedad, es paramédica y logró obtener un título en Derecho y Asuntos Internacionales, el haberse convertido en la primera patrullera de la DSPM.

“Ser la primera mujer policía en recibir una patrulla fue complicado, pues en aquel entonces todavía se consideraba que una mujer no era apta ni capaz de desempeñar sus funciones a bordo de una, sin embargo, continué insistiendo para demostrarles que no era así, hasta que mi coordinador en aquel entonces, Luis Corral Torresdey, confió en mí y me asignó un Ford Topaz, el número 291”, recordó Erika.

“Tuve que esforzarme al triple para demostrar que, sin importar el género, se pueden realizar las mismas actividades y cuidar a la comunidad de igual manera que lo hacía un hombre. Creo que fui el parteaguas para que posteriormente más mujeres policías perdieran el miedo y se arriesgaran a conducir una unidad oficial y brindar mayores resultados en materia de seguridad”, añadió.