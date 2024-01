Se contradice sobre apoyo al campo: Piñón responde a Andrea Chávez

Chihuahua.- Después de que la precandidata de Morena al Senado, Andrea Chávez Treviño, se mostrara a favor del campo y los nogaleros chihuahuenses, Edgar Piñón Domínguez, diputado local del PRI, afirmó que se trata de un “contradicción”, por lo que pidió a los productores no dejarse engañar.

Cargando...

“A mí me impresiona mucho que diga que entre sus prioridades va hacer la atención al campo chihuahuense, cuando como diputada federal no movió una sola coma, no hizo una sola reserva, ni pidió desde esa trinchera recursos para el campo”, dijo el legislador.

Piñón afirmó que Andrea Chávez hizo lo contrario y secundó a la 4T, ya que la falta de presupuesto ha mermado las funciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Hubo una reducción de hasta el 30 por ciento.

El legislador hizo un llamado a los nogaleros y productores agrícolas a no caer en los engaños, e insistió en que el gobierno federal podría abrir la presa El Granero para trasvasar agua a Tamaulipas.