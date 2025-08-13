Sanciona ASE a más de 100 funcionarios por faltas graves

Chihuahua.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) sancionó a 114 servidores públicos, derivado de las investigaciones por faltas graves en la revisión de las cuentas públicas, informó el titular del órgano, Héctor Acosta Félix, al rendir un informe ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

Dentro de la exposición, el auditor precisó que se trata de11 sanciones económicas, 47 inhabilitaciones, 10 indemnizaciones, una destitución, tres suspensiones y dos abstenciones de aplicar sanción, es decir, se determinó la responsabilidad, pero no hubo una penalidad.

Entre las personas sancionadas, se encuentran 73 servidores públicos estatales y municipales como tesoreros, oficiales mayores, deseguridad pública, de obra pública o directores generales; además de miembros del gabinete estatal, 12 presidentes municipales, un subsecretario estatal, dos síndicos, seis regidores y 21 particulares.

En este contexto, Acosta Félix informó que el órgano a su cargo ha presentado 2 mil 194 denuncias administrativas, es decir, dos por cada día hábil de trabajo transcurrido, destacando la importancia de que la fiscalización de cuentas tenga consecuencias cuando se detecta una falta en el manejo de los recursos públicos.

Del 2019 a la fecha, la ASE ha realizado un total de mil 185 auditorías que han llevado a la presentación de 2 mil 194 denuncias administrativas: mil 967 por faltas no graves y 227 por faltas graves; además 174 casos de denuncias de hechos o ampliaciones ante la autoridad penalcorrespondiente.

Acosta Félix destacó la relevancia del tema y señaló que antes del 2019 no se había presentado ni una sola del tipo administrativo. “La vía administrativa nunca se había explorado”, expresó.

Al respecto de las faltas no graves a las que deben dar seguimiento y en su caso ser sancionadas por los Órganos Internos de Control decada uno de los entes, Acosta Félix señaló que están quedando desatendidas y a la fecha únicamente 440 asuntos han sido concluidos.

El Informe Anual de Avances puede ser consultado en esta página.