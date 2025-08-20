Chihuahua.- La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) invita a las familias de Temósachic y la región a participar en la feria de servicios “Cuenta Conmigo”, que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto en la Plaza Principal.

El evento iniciará a las 10:30 horas y contará con la presencia de personal de distintas dependencias del Gobierno del Estado, quienes atenderán y orientarán a la ciudadanía sobre diversos trámites y gestiones.

Entre los servicios disponibles se ofrecerán vacunas contra el sarampión y del esquema básico, consultas médicas, entrega gratuita de medicamentos, afiliaciones al programa MediChihuahua, revisiones oftalmológicas y la donación de lentes.

Asimismo, se entregarán apoyos alimentarios de NutriChihuahua, acceso a convenios y programas de descuento, material para el mejoramiento de vivienda, condonación de constancias de no antecedentes penales y actas del Registro Civil, así como la donación de árboles, entre otros beneficios.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó la importancia de acercar los servicios y atenciones del Gobierno del Estado a quienes más lo necesitan, con el objetivo de brindar soluciones ágiles y sencillas a las distintas situaciones que enfrenta la ciudadanía.

Finalmente, reiteró la invitación a las familias de Temósachic y de las localidades cercanas para que aprovechen la feria de servicios “Cuenta Conmigo”, que representa una oportunidad para acceder de manera directa a diversos apoyos y programas.