¿Sabías que ya puedes tramitar virtualmente tu Carta de No Antecedentes Penales?

Chihuahua.- El encargado del proyecto de Justicia Digital del Gobierno del Estado, Daniel López, informó que la Carta de No Antecedentes Penales ya puede realizarse de manera digital gracias a la implementación de tecnologías en los diversos procesos con los que se cuenta en la entidad.

El encargado de la modernización en los procesos, dijo que para tramitar este documento, puede ingresar a la página justiciadigital.chihuahua.gob.mx en cuyo sitio, el usuario será guiado para que tenga éxito en su proceso.

El ingreso puede ser vía móvil o desde una computadora, desde donde se ingresan los datos, se hace el pago –único trámite que tiene costo- y el documento llegará al correo electrónico a través de un archivo PDF.

Dentro de la modernización de los procesos, también se ha logrado integrar a un ministerio público digital con el fin de recibir denuncias de cualquier tipo, servicio que se encuentra en línea y con un centro de atención 24/7.

Es a través de una videollamada en que el quejoso realiza su denuncia. Se le pedirá teléfono, correo, lugar de los hechos municipios e identidad de la persona querellante, quien firmará con la pantalla del teléfono o con el mouse de la computadora y le será asignado un número de carpeta con la cual, podrá dar seguimiento a su asunto.