Chihuahua.- Los nuevos integrantes del Poder Judicial rindieron protesta la tarde del lunes ante los poderes Judicial y Legislativo local y tras la elección del pasado mes de junio.

El pleno del Congreso del Estado sesionó en el Centro de Convenciones para llevar a cabo el evento que contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En el evento, se recordó la votación de más de 120 mil votos de Marcela Herrera Sandoval, convirtiéndose en la presidenta del Poder Judicial.

Las siguientes votaciones fueron de los magistrados Yamil Athie Gómez y Claudia Campos, convirtiéndose 109 mil y 107 mil votos respectivamente.

Tras la lectura, se nombró una comisión para recibir a la nueva presidenta del Poder Judicial.

En la elección del pasado junio, se eligió a cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia; así como 256 jueces de primera instancia y menores.