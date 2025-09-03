Chihuahua.- La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) designó a Myriam Victoria Hernández Acosta como nueva titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, área que se encarga de coordinar los procesos de planeación, evaluación y mejora continua.

La toma de protesta estuvo encabezada por el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Luis Alfonso Rivera Campos. Cabe resaltar que la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional constituye un área estratégica para la Universidad, orientada a fortalecer la calidad académica, la gestión administrativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Desde esta dependencia se impulsa la integración de planes estratégicos, la definición de indicadores de desempeño y la evaluación de programas académicos y administrativos, elementos que permiten garantizar la eficiencia institucional y la mejora continua.

Asimismo, se promueve la alineación de los proyectos universitarios con los estándares nacionales e internacionales de calidad educativa.