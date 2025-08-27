Revira Municipio: Terreno sí fue donado al IMSS

Chihuahua.- Tras la polémica si había donación o no del Ayuntamiento de Chihuahua hacia el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de un inmueble para la construcción de un nuevo hospital, hoy se dio un recorrido documental y registral de la situación que guarda el lugar.

Roberto Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento, confirmó ante medios de comunicación la donación de este inmueble durante la administración de la entonces presidenta municipal, Maru Campos Galván, garantizando la seguridad jurídica tanto en la transmisión de dominio como en el procedimiento administrativo que reguló su entrega.

Precisó que se trata del predio localizado en la parcela 262 zona 2 polígono 2/3 del ejido La Concordia, el que en 1994 mediante Acta de Asamblea se advierte el dominio pleno de las tierras parceladas inscritas el Registro Público de la Propiedad para 1998.

Para 1999, el Registro Agrario Nacional (RAN) expide un título de propiedad en favor de María de los Ángeles Figueroa Herrera, con medidas y colindancias claras. En 2013, el inmueble fue objeto de compra-venta y registrado a favor de Ramón Concha Hinojos.

En 2019, mediante escritura pública se transmitieron los derechos a Parque Industrial Impulso S.A. de C.V. a través de la inscripción 86 libro 6351.

En 2021, mediante instrumento público, la propiedad fue donada al municipio y ese mismo año donada al IMSS en una sesión ordinaria del Ayuntamiento y por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas y cumpliendo el Código Municipal, el Reglamento del Patrimonio Municipal y la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua.