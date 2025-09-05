Chihuahua.- César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, dio a conocer los nombramientos realizados en diversos departamentos de la dependencia, con el fin de seguir fortaleciendo la actividad de persecución y búsqueda de objetivos prioritarios para bajar los índices delictivos.

En la Fiscalía de Operaciones Estratégicas fue nombrado Arturo Zuany, quien es licenciado en derecho, maestro en Derecho Humanos, con una amplia trayectoria dentro de la fiscalía sobre todo en delitos relacionados con el secuestro y la extorsión.



Para la Dirección general de Agencia Estatal de Investigaciones, fue nombrado Pedro Oseguera, quien es criminólogo con maestría en Gestión de Modelos de Seguridad Pública; se desempeñaba como primer comandante de la Policía Ministerial en la zona occidente y tiene más de 20 años dentro de la corporación.

En la Fiscalía Zona Occidente fue nombrado Juan Carlos Portillo Coronado, quien se desempeñaba en el mismo cargo, pero de la zona sur. Reconoció el problema de seguridad pública en la zona de Cuauhtémoc y se busca afianzar con gente de experiencia para desarrollar ese tipo de actividad, reconoció.

Para la Fiscalía Zona Sur fue nombrado Guillermo Hinojos Hinojos, quien es maestro en derecho penal, ingresó a la FGE desde 2010 y se desempeñó en varios cargos sobre todo en la zona sur donde se encargó de la coordinación de varias unidades.