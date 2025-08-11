Chihuahua.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Cultura llevó a la ciudad de Parral el Festival Omáwari en su edición 2025, el cual logró reunir a más de mil 500 asistentes.



El evento fue organizado en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), la Asociación Civil “Chihuahua Apache” y el Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, y contó con una variedad de ofertas culturales, como venta de artesanías y comida tradicional de productores de pueblos originarios del estado.



Asimismo, se tuvo la presentación musical del grupo musical ralámuli “Rojisópoli” que amenizó el acto protorcolario inaugural en la Plaza de la Identidad de esta ciudad.



En seguimiento a las actividades, la Plaza de la Identidad fue un punto de reunión de intercambio cultural, al contar con presentaciones de danza local de grupos ralámuli y purépecha de la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez.



Los asistentes también pudieron disfrutar de un acto de danza Ézá’r, proveniente del estado de Guanajuato, para posteriormente, cerrar con un espectáculo de danza colectiva, con el cual se honraron las tradiciones indígenas de Chihuahua y del país.



Se contó con presencia de Luis Armendáriz Ledezma, director de Patrimonio Cultural de la dependencia; Humbeto Fernández, representante de “Chihuahua Apache”; Francisco Calleros en representación del titular de la SPyCI; y Carlos Silva Soto, director de Cultura del Municipio de Parral.