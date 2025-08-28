Respaldan senadores del PAN trabajo de Maru

Chihuahua.- Integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, respaldaron el trabajo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, tras una gira de trabajo por la entidad en la que conocieron las acciones implementadas en la entidad.

Ricardo Anaya Cortés, líder del grupo parlamentario, agradeció la invitación de su compañero Mario Vázquez Robles para realizar la reunión preparatoria para la plenaria que se realizará el sábado, de cara al inicio del periodo ordinario el próximo mes.

En su encuentro con medios, el líder senatorial precisó que su gira por Chihuahua es para conocer el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, mediante el que se implementan acciones en favor de las etnias oriundas de la entidad con el fin de combatir el rezago histórico.

En este sentido, respaldó el trabajo de la gobernadora y expresó el reconocimiento, solidaridad y apoyo para la gestión que desarrolla en favor de Chihuahua.