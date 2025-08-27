Respalda PRI estatal a 'Alito' y acusa a Noroña de abuso de poder en el Senado

Chihuahua.- El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Arturo Medina, expresó su respaldo al senador Alejandro “Alito” Moreno tras el altercado con Gerardo Fernández Noroña, ocurrido en el Senado de la República.

Medina acusó a Noroña de violar los derechos políticos de Moreno al impedirle participar en la sesión, pese a estar en el orden del día, y de haber iniciado un ataque físico contra el legislador priista.

El diputado aseguró que la actitud del presidente del Senado responde a un exceso de poder y a la molestia por las críticas que ha recibido por presunta incongruencia política.

Asimismo, calificó de grave que se utilice un cargo público para censurar voces y, al mismo tiempo, recurrir a la violencia física, lo que consideró un retroceso para la vida democrática del país.