Respalda diputado José Luis Villalobos a 'Alito' Moreno
Foto: X

Chihuahua.- El diputado priista José Luis Villalobos manifestó su respaldo al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador Alejandro “Alito” Moreno, ante los recientes hechos ocurridos en el Senado.

Villalobos señaló que la dirigencia priista no debe enfrentar sola los embates políticos y llamó a cerrar filas en torno a su liderazgo.

“No nos van a callar”, expresó el legislador al subrayar que la militancia de Chihuahua se mantiene firme en la defensa de sus representantes.

Además, destacó la importancia de preservar la unidad interna del partido y respaldar a quienes encabezan la estrategia política a nivel nacional.

Previamente, los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro “Alito” Moreno (PRI) se enfrentaron a golpes después de entonar el Himno Nacional en la comisión permanente del Senado.

