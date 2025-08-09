Rescatan a enfermeros secuestrados en ambulancia en Parral

Parral.– Elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno rescataron a dos enfermeros que habían sido privados de su libertad en la capital del estado y llevados hasta Hidalgo del Parral a bordo de una ambulancia en la que brindarían un servicio.

A la entrada del municipio, los presuntos secuestradores liberaron a las víctimas debajo de un puente al percatarse de la presencia de las autoridades y siguieron su camino hacia el interior de la ciudad.

Al revisar debajo del puente, los militares rescataron a dos personas, una mujer de 24 años y un hombre de 26 años, quienes se encontraban maniatados y confirmaron su privación de la libertad tras realizar un servicio.

La persecución de la unidad de emergencia terminó en la calle Cherokees, de la colonia Villas del Tecnológico, en donde los presuntos secuestradores chocaron contra un poste. Dos sujetos descendieron e intentaron huir por los techos de domicilios del lugar, pero fueron detenidos.

Fueron identificados con los nombres de Marco Antonio S. Y., de 22 años de edad, quien resultó lesionado al caer de un techo cuando huía, y Carlos Iván R. F., de 35 años, ambos originarios de Durango; fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur por los probables delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Minutos más tarde, en otra intervención sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, detuvieron a quien se identificó como Javier D. C., de 25 años de edad, originario de Durango, quien presuntamente realizaba labores de halconeo.

En el operativo participaron integrantes la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).