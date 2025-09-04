Chihuahua.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) rescataron a una mujer de 87 años, luego de que su vehículo se encontrara volcado en las cercanías del poblado de Guadalupe Victoria, en el municipio de Ignacio Zaragoza.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la región, momento en que detectaron un vehículo tipo pick-up fuera del camino y en condición de volcadura.

Al darse cuenta de la situación, los policías localizaron en el interior a la conductora, quien se encontraba atrapada y con lesiones derivadas del accidente. De inmediato, el personal estatal aplicó los protocolos de rescate para extraerla de manera segura.

Los policías la lograron poner a salvo, se le brindaron primeros auxilios y permanecieron atentos a su estado de salud hasta la llegada de una ambulancia, la cual trasladó a la mujer al hospital más cercano para recibir atención médica especializada.