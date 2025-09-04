Chihuahua.- Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, destacó la eficiencia y transparencia que se ha hecho de las finanzas durante este año, logrando recaudar mil 442 millones de pesos por impuesto predial, de enero a junio de este año, logrando impactar en la infraestructura urbana.

De esta manera, agregó, se ha logrado un aumento en la autonomía financiera, logrando contar con el 49 por ciento de los ingresos propios.

Bonilla Mendoza resaltó además la obtención de la calificación "Triple A Estable" por Fitch Ratings y HR Ratings, manteniéndose desde 2022.

Dentro del rubro de transparencia, eficiencia y eficacia, destacó la creación de la ventanilla virtual con 127 trámites en línea, más de 13 mil usuarios y un aumento del 83 por ciento en trámites digitales durante el mismo periodo y se espera que en octubre, se tenga la totalidad de los trámites a través de este medio.

Con esta ventanilla, se modernizaron 24 procesos administrativos, con tiempos de resolución entre 3 y 8 días; además se logró la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, el primero en 45 años.

Marco Bonilla destacó la obtención de la calificación de 100 en transparencia por Cimtra e Ichitaip, siendo el municipio más transparente del país, consolidándose como un referente nacional en transparencia, eficiencia y planeación urbana.

En su informe, el edil también destacó el incremento de 164 millones de pesos a 307 millones de pesos en el rubro de Presupuesto Participativo de 2022 a 2024, convocatoria emitida en rarámuri para escuchar todas las voces y contando con la participación de 11 mil menores de edad.