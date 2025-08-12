Chihuahua.- Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, presentó la ratificación del 100 por ciento en la calificación emitida por Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) 2025 por la información publicada a través de su portal web, en 45 reactivos a calificar.

La evaluación está compuesta con información de todas las dependencias municipales divididos en nueve bloques: gastos, obras, bienes y sus usos, urbanidad, consejos municipales, participación ciudadana, cabildo y atención ciudadana.

En su mensaje, el edil capitalino agradeció el trabajo de cada una de las dependencias, así como el del cuerpo edilicio por el trabajo realizado en favor de la transparencia y del gobierno abierto.

Sostuvo que el dinero administrado por los gobiernos no es de su propiedad, sino de la ciudadanía y debe ser manejado con responsabilidad, transparentar cada centavo que ingresa a las arcas públicas y dar certeza de transparencia a la población.

Bonilla Mendoza reconoció que los gobiernos están sobreauditados “pero de nada sirve que trabajemos si los ciudadanos no se involucran y exigen cuentas a su Gobierno, tenemos que ser ciudadanos activos y proactivos en la rendición de cuentas de nuestros gobiernos”, sostuvo.

José Bautista Farías, representante nacional de CIMTRA, destacó el trabajo colectivo y con recursos propios que hace la organización, unidos de forma voluntaria desde 2002, siendo la quinta evaluación realizada a las capitales de cada una de las entidades.

Detalló los indicadores que son evaluados en cada uno de los municipios e indicó que la auscultación se realiza en las 32 capitales del país, sin importar el partido político que gobierne.

Amelia Martínez Portillo, coordinadora de Transparencia del Municipio, dijo que la transparencia no es destino sino un camino de constante trabajo, respuesta a los ciudadanos y de un compromiso por la excelencia en la transparencia y un gobierno transparente.

“Nos compromete consolidar a Chihuahua como referente nacional”, sostuvo la funcionaria municipal al tiempo que agradeció a las direcciones que conforman el Ayuntamiento por comprometerse en la transparencia y rendición de cuentas.

Entre los beneficios que se brindan son: un mejor manejo de recursos para más obras para la ciudadanía, un ambiente de certidumbre y rendición de cuentas para la atracción de inversiones y más empleos, además de un combate directo a la corrupción.