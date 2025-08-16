Reportan enfrentamiento armado en la carretera Rubio a Bachíniva

Chihuahua.– De manera extraoficial se reportó un enfrentamiento en la carretera Rubio a Bachíniva, a una hora de ciudad Cuauhtémoc en el que habría un intercambio de balas entre integrantes de grupos del crimen organizado y elementos de SWAT de la secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Según las denuncias en redes sociales, durante las primeras horas de este sábado se oyeron disparos de armas de grueso calibre e incluso se menciona la llegada de un helicóptero a la escena del enfrentamiento para apoyar a las fuerzas estatales.

Los reportes también indican que, tras el enfrentamiento, en el lugar quedaron vehículos abandonados sin que hasta el momento hayan sido analizados o retirados de la vía pública.

La autoridad no ha emitido información al respecto, por lo que se espera la aclaración de este enfrentamiento y si acaso, hubo personas heridas o detenidas tras el enfrentamiento.