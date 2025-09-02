Reporta Bachilleres deserción del 8 por ciento

El Colegio de Bachilleres registra una deserción del 8 por ciento a nivel estatal, cifra por debajo de la media nacional que contabiliza 8.7 puntos porcentuales, informó Humberto de las Casas Muñoz, director general de la institución en su encuentro con medios de comunicación.

Recordó que, recientemente, el plantel ubicado en Delicias presentaba un fenómeno de deserción derivado de la falta de transporte público que llegara hasta la ubicación del inmueble, sin embargo, gracias a las gestiones realizadas, se abrieron dos nuevas rutas en las que puede llegarse.

Entre las acciones para mejorar las condiciones de los estudiantes, también mencionó la aplicación de los tamizajes psicológicos en todos los niveles, proceso que inició desde 2022 con los estudiantes de nuevo ingreso y al día de hoy, todos los semestres cuentan con el análisis.

Entre los principales riesgos, destacó, se encuentran estudiantes con ansiedad, depresión, tendencia a adicciones y desórdenes alimenticios, quienes han sido atendido a través de los 89 psicólogos y orientadores con los que cuenta la institución.

De hecho, a últimas fechas se integraron 16 nuevos psicólogos tras la exposición de requerimientos de los directores de cada colegio de la institución.

En este sentido, De las Casas Muñoz recordó los convenios con el Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y escuelas de psicología para la integración de más especialistas de la salud para atender a la población estudiantil.