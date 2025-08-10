Chihuahua.– A partir del sábado se reactivaron las operaciones del teleférico del Parque Barrancas, tras concluir un proceso de mantenimiento integral. Además, vuelven a estar disponibles el ZipRider y el Circuito de las Siete Tirolesas, dos de las principales atracciones del complejo, mismas que no se encontraban en operación debido a que su funcionamiento depende de la disponibilidad del teleférico, dio a conocer la Secretaría de Turismo del estado.



El proceso de mantenimiento tuvo una duración de seis semanas, durante las que se instaló un nuevo cable tractor de más de seis kilómetros de longitud y un peso superior a 22 toneladas.



También se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cabinas, con el fin de verificar su integridad estructural en cada punto y garantizar la seguridad de todos los visitantes. En total, se realizó una inversión de 25 millones de pesos en todo el proceso.



El teleférico es un medio de transporte en la región, no solo para los visitantes y empleados del Parque, sino también para los habitantes de las comunidades rarámuri vecinas, quienes lo utilizan sin costo alguno.



Por su parte, el ZipRider y el Circuito de las Siete Tirolesas son actividades de aventura que implican un recorrido a gran altura, y ofrecen al visitante una experiencia única de las Barrancas del Cobre.



El Parque Barrancas está ubicado en la zona del Divisadero, en el municipio de Urique, a pocos pasos de la estación del ferrocarril turístico Chepe y cerca de la principal infraestructura hotelera de la región.



Para información y reservaciones, se puede visitar el sitio web parquebarrancas.com, así como las redes sociales @ParqueBarrancas.