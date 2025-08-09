¿Regresas de vacaciones? Recuerda que ya puedes pagar las casetas por WhatsApp

Chihuahua.– Si usas o piensas viajar por las autopistas del estado de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda invita a realizar lo pagos en las casetas de peaje con tarjeta de débito o crédito, o a través de las diversas modalidades de prepago.

De acuerdo con las autoridades, todas las casetas del territorio estatal están acondicionadas para recibir la cuota mediante tarjeta, y recientemente se habilitó el prepago por WhatsApp en el (614) 460 68 98. Para utilizar esta última opción, solo es necesario iniciar conversación, escribir el nombre completo del usuario, correo electrónico, confirmar número de teléfono, poner una recarga y la conversación arrojará un QR, el cual es escaneado por los cajeros.

Además, para los viajeros frecuentes también existe la modalidad del uso de un TAG, tanto adherible como el portable; ambos se pueden adquirir a través de cualquier Recaudación de Rentas y se recargan a través de la app denominada TELEPAJE Chihuahua, disponible para IOS y Android.



La Secretaría de Hacienda llama a las y los usuarios a aprovechar estas modalidades y prever el pago de casetas, para evitar largas filas y que ya no tengan que portar dinero en efectivo; todas las tarjetas de crédito o débito son válidas a excepción de American Express.

Para más información, comunicarse al Departamento de Carreteras de Cuota, a través del 614 429-33-00, extensión 23248.