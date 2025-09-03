Registraron 600 cortes de luz en julio, afectaron pozos de abastecimiento

Chihuahua.- Durante julio se registraron 600 cortes de energía eléctrica afectando la extracción y abastecimiento de agua en toda la ciudad y siendo el mes que más incidentes se registraron, informó Alan Falomir Sáenz, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

El funcionario estatal, precisó que durante agosto solo se tuvieron 251 cortes que provocaron la falta de dotación del servicio a la capital, dejando de extraer los 4 mil 300 litros por segundo, aunque los cortes fueron pequeños y casi imperceptibles para muchas zonas de la capital.

Falomir Sáenz indicó que tan solo el fin de semana se tuvo un corte de energía eléctrica por unos segundos y detuvo la extracción en los 160 pozos de la ciudad, logrando recuperarse algunos en 20 minutos, pero otros, hasta después de tres horas.

Destacó la buena comunicación que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha logrado conectar el servicio de manera inmediata cuando sucede un corte, además, destacó las precipitaciones presentadas en la capital que han ayudado en la ligera disminución de las temperaturas.