Registran 89% de soluciones a favor de trabajadores en Centro de Conciliación

Chihuahua.- El Centro de Conciliación Laboral de Chihuahua alcanzó una cifra de 89 por ciento de conflictos solucionados a favor del trabajador, posicionándose en segundo lugar nacional en el rubro, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller Argüello.

El funcionario estatal indicó que, a tres años de la reforma laboral, se han entregado más de 4 mil 500 millones de pesos a los trabajadores de Chihuahua, quienes han llevado sus conflictos ante la instancia del estado.

Respecto a las cifras que indican disminución en la generación de empleos, Siller Argüello se pronunció por revisar la procedencia de las cifras, dado que la dependencia que encabeza registra los primeros lugares en la generación de empleo formal.

Esta situación, agregó, deriva de la certeza jurídica y la paz laboral que dan a los inversionistas llegados a Chihuahua y quienes generan fuentes de empleo estables y respetando los derechos de los trabajadores.