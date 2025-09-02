Registran 80% de vacunados contra sarampión en la Uach

Chihuahua.- El 80 por ciento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) se ha vacunado contra el sarampión, campaña de inmunización intensificada semanas atrás cuando se presentó la artista colombiana Shakira, con el acompañamiento de puntos de vacunación.

Luis Rivera Campos, rector de la máxima casa de estudios, dijo que esta cifra no incluye al personal docente y administrativo de la universidad, por lo que se mantendrán en la invitación a que quienes faltan de inmunizarse, acudan a realizarlo.

El funcionario universitario dijo que es satisfactorio saber de la corresponsabilidad de los estudiantes cuya mayoría ha reportado la inmunización antes del inicio de clases y reiteró la invitación para que acudan a ponerse la vacunación.

Analizan proyecto de inversión

Tras el inicio del ciclo escolar, Luis Rivera dijo que se mantendrán analizando la serie de proyectos de inversión para la UACh, especialmente los laboratorios de medicina en Ciudad Juárez, así como tractores para la extensión en Delicias.

Abundó en que analizarán el presupuesto disponible para lograr sortear los retos que tienen como universidad, priorizando los proyectos que tienen un impacto directo en la población estudiantil.