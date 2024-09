Chihuahua.- Daniela Álvarez Hernández, exdiputada federal, se registró como candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) durante la mañana de este sábado en las instalaciones del partido blanquiazul, en donde presentó 6 mil 552 firmas que la respaldan.

La excandidata a senadora fue recibida entre abrazos y aplausos de militantes y simpatizantes que apoyan su candidatura, quien recibió las muestras de afecto con cariño y agradeció el apoyo recibido, asegurándoles que habrá de trabajar por las ideas del albiazul y por defender la patria en estos tiempos difíciles.

En su mensaje, Daniela Álvarez agradeció el respaldo de los panistas y a quienes integran su planilla, expresó su entusiasmo de dirigir al PAN en una etapa tan peculiar como la que se vive, siendo el más grande honor de un militante, dirigir al instituto político.

Agradeció la firma de 88 consejeros y más de 6 mil 500 firmas para presentar su intención de coordinar los esfuerzos del panismo en Chihuahua para llevar a la muy necesaria refundación del PAN para “dejar de competir en canchas que no son nuestras, con valores que no nos definen y políticas que no representan a quienes creen en nosotras y nosotros”, dijo.

“Esta situación nos llama a cuestionarnos y fortalecer los valores que nos hacen una opción distinta a la del populismo y autoritarismo; debemos, también, evaluar la relación entre panistas; debemos prestar atención a qué tanto hemos escuchado entre nosotros mismos a la militancia, cómo está nuestra unidad y quiénes necesitan que vayamos por ellos y los traigamos a casa”, expresó.

La planilla que la acompaña está conformada por Rafael Jaime, como Secretario General; además de Daniela Aguilar, Joceline Vega, Austria Galindo, Nora Bueno, Alejandro Badía, José Carlos Rivera y Roberto Terrazas. En la comisión permanente estarán Miryam Soto, Mónica Herrera, Lucy Marrufo, Jesús Valenciano, Santiago Lascuráin y Ulises Pacheco.

Miriam Soto, alcaldesa de Meoqui y en representación de la militancia panista, destacó el trabajo realizado por Daniela Álvarez, logrando la apertura de espacios para las mujeres, siendo ejemplo del diálogo y construcción para un mejor Chihuahua; le reiteró el apoyo incondicional, así como de muchas personas que tienen la confianza puesta en ella.

Entre los asistentes, se contó con la presencia del fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno; el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; Roberto Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento;

Álvarez Hernández presentó el total de su documentación dentro de la Primera Sesión Extraordinaria llevada a cabo por la Comisión Estatal de Procesos Electorales quien estará analizando y validando este registro en los siguientes días, para que el próximo 10 de noviembre se lleve a cabo la elección.