Registra Anpec aumento de 12.66% en costos para regreso a clases

Chihuahua.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que este año el regreso a clases implicará para las familias un gasto promedio de hasta 10 mil 916 pesos por estudiante, lo que significa un incremento de 12.66 por ciento en comparación con 2024, tras el análisis realizado en la oferta del mercado.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización de empresarios, indicó que los mayores aumentos se registran en la lista de útiles escolares, con un alza de 16.66 por ciento, 15 por ciento en los artículos de limpieza, 10 por ciento en los uniformes y calzado y las cuotas escolares hasta un 12 por ciento.

La lista de útiles escolares alcanza un costo de hasta 3 mil 386 pesos, en la que se precisan cuadernos, lápices, bolígrafos, sacapuntas, marcatextos, sacapuntas, gomas de borrar, tijeras y colores.

También se pide pegamento en barra, hojas blancas, juego de geometría, calculadora básica, guía de apoyo de actividades, papel autoadherible, diccionario, así como cartulinas blancas y fosforescentes.

El líder de los comerciantes abundó que los uniformes escolares se cotizan este año hasta en 4 mil 400 pesos; el uniforme diario (camisa y pantalón/falda) cuesta alrededor de mil 100 pesos; el deportivo (playera, pants y chamarra) mil 350; zapatos 800; tenis 800 y calcetas 350 pesos.

En cuanto a la cuota escolar, requisito obligatorio más que voluntario, se reporta un promedio de 2 mil 500 pesos al año.