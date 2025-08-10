Chihuahua.- El Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos, reforzó durante la última semana la estrategia de vacunación contra el sarampión en la entidad, con especial atención en las comunidades más remotas de la Sierra Tarahumara.

Gracias a estas acciones, 451 mil 762 chihuahuenses han recibido la inmunización correspondiente desde el inicio del brote.

Por instrucción de la mandataria, el DIF Estatal, en conjunto con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y la Secretaría de Salud, realizó jornadas de vacunación en los municipios de Bocoyna, Madera y Bachíniva.

Además, se entregaron 84.5 toneladas de maíz y frijol, junto con paquetes alimenticios.

En el municipio de Bocoyna, se aplicaron 2 mil 835 vacunas y se distribuyeron 80 toneladas de grano en las comunidades de Cusárare, Basíhuare, Sisoguichi, San Juanito, Huetosacachi, Roguerachi, San José de Guacayvo, Las Margaritas y la cabecera municipal.

En Madera, la jornada de salud se llevó a cabo el miércoles y jueves, con la aplicación de 220 vacunas y la entrega de 4.5 toneladas de grano.

En Bachíniva, se inmunizó a 237 personas y se entregaron 165 despensas, así como electrodomésticos a familias en situación de vulnerabilidad.

La entrega de alimentos forma parte del apoyo complementario que el Gobierno del Estado ofrece durante los operativos de salud.

Pese al avance registrado en la cobertura y atención médica, las autoridades invitan a la población a no bajar la guardia. Es importante acudir a los centros de salud y módulos más cercanos para completar los esquemas de vacunación, especialmente en el caso de niñas, niños y recién nacidos a partir de los 6 meses de edad.