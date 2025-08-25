Refuerzan penales: 32 mdp en equipo, uniformes y mejores sueldos

Chihuahua.- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) destinó 32 millones de pesos a mejoras en beneficio del personal de custodia de los centros penitenciarios, entre las que destacan bonos, incremento salarial y nuevo equipamiento.

Susana Bazaldúa, subsecretaria de Administración de la dependencia, resaltó que desde hace 30 meses, cuando la SSPE asumió el control de los penales, se implementó un cambio de política orientado a garantizar los derechos laborales de los custodios.

La funcionaria precisó que el salario mensual pasó de 17 mil 877 a 26 mil 800 pesos, además del otorgamiento de un bono de 3 mil 500 pesos mensuales.

Adicionalmente, adelantó que en próximos días se dará a conocer un nuevo paquete de beneficios y prestaciones, anunciado por la gobernadora Maru Campos.

Bazaldúa subrayó que también se han realizado mejoras en equipamiento tecnológico y vehicular, así como en la entrega de uniformes y equipo de trabajo para fortalecer el desempeño de los custodios.