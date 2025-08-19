Reforzarán decomiso de fentanilo; acuerda Maru con Harfuch

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván anunció el reforzamiento en el decomiso de fentanilo, como parte de los acuerdos alcanzados con el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Omar García Harfuch, en una reunión sostenida días atrás.

Aunque no reveló detalles de la estrategia, señaló que también se intensificarán los decomisos de armas y drogas, además de la detención de generadores de violencia, mediante acciones coordinadas con el Gobierno Federal.

Los acuerdos incluyen la coordinación entre las áreas de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), cuyos titulares participaron en la reunión con el funcionario federal.

Campos Galván destacó que estas acciones también representan un mensaje a la presidenta Sheinbaum, a fin de mostrar el trabajo que se realiza en Chihuahua en materia de decomisos, armamento y detenciones.

“No se debe satanizar a toda la corporación”: Maru

La mandataria estatal hizo un llamado a no generalizar los señalamientos contra toda la corporación policiaca, particularmente en Ciudad Juárez, tras acusaciones sobre malas prácticas de algunos elementos.

Explicó que los malos policías son removidos de la corporación, en un esfuerzo constante por aplicar controles de confianza y evitar tolerancia hacia quienes cometen actos ilícitos durante su labor de protección ciudadana.

Recordó que el Plan Nacional de Seguridad contempla el fortalecimiento de las policías, lo cual implica el reforzamiento de los controles de confianza en las corporaciones preventivas, tarea en la que aseguró se mantendrán de manera permanente.