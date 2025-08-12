Reformas federales afectan el acceso a la información pública: Ichitaip

Chihuahua.- Las recientes reformas federales, que eliminaron instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), desincentivan la participación ciudadana en materia de transparencia, ya que muchas personas creen que su homónimo local también ha desaparecido, aseguró el titular del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Públic (Ichitaip), Sergio Fascio Guzmán.

El funcionario señaló que, aunque la participación ciudadana para acceder a la información pública había aumentado, esta tendencia cambió con las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión y conforme el Gobierno Federal ha negado más datos, volviendo más opaca la administración.

Fascio Guzmán indicó que el trabajo del Ichitaip continúa vigente hasta que se hagan efectivos los cambios legales derivados de la desaparición del organismo federal, recibiendo solicitudes de información y recursos para conocer el funcionamiento interno de los órganos públicos.

Destacó que Chihuahua mantiene una tendencia contraria a la del ámbito federal en cuanto a la respuesta de solicitudes: mientras a nivel federal se rechaza el 96.7 por ciento de las peticiones, en la entidad se resuelve más del 80 por ciento.

Finalmente, insistió en la importancia de la participación ciudadana para acceder a la información pública como un pilar fundamental para una vida democrática tanto en el estado como en el país.