Chihuahua.- Rumbo al Bicentenario del Aniversario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento a 200 personas servidoras públicas que han dedicado entre 30 y más de 51 años de su vida a la institución y de todos los Distritos Judiciales del estado.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Poder Judicial, la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, quien destacó la importancia de la labor realizada por estas personas servidoras públicas, quienes han contribuido significativamente al desarrollo y fortalecimiento del sistema judicial en el estado de Chihuahua.

Como parte del reconocimiento, los homenajeados recibieron una moneda conmemorativa con diseño exclusivo del Bicentenario del Poder Judicial del estado.

El evento fue un momento para reflexionar sobre la importancia de la dedicación y el compromiso en el servicio público, y para reconocer el esfuerzo y la contribución de estos servidores públicos que han dedicado su vida a la justicia y al bienestar de la sociedad chihuahuense.

Estuvieron presentes Erika Zermeño Pérez, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado; Xóchitl Reyes Castro, Coordinadora de Asesores del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado; Francisco Javier Fierro Islas, Secretario General del Tribunal Superior de Justicia; Carlos Alberto de Lascurain Ochoa, Director General de Administración del Poder Judicial; Perla Nereida Alonso Gutiérrez, Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, así como Magistrados, Magistradas y Consejeros y Consejera del Consejo de la Judicatura.