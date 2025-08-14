Reconoce Derechos Humanos a Policía de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- El Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) reconoció al Ayuntamiento de Cuauhtémoc por cumplir la recomendación judicial con el fin de capacitar a sus oficiales de Policía Preventiva y cadetes en formación inicial sobre el tema de desaparición forzada.

Esta recomendación fue emitida a raíz del caso de José Rosario Hernández Domínguez, ocurrido en ese municipio el 23 de octubre del 2011, por un agente de vialidad de nombre Pablo I. Macías, quien se encuentra prófugo tras ser liberado por un juez de control.

A nombre del Ayuntamiento, el presidente municipal, Humberto Pérez Mendoza, recibió a la coordinadora estatal de Cedehm, Ruth Fierro Pineda, así como al activista Gabino Gómez, a quienes les expresó su admiración por el trabajo realizado en un tema tan delicado.

Aseveró que su gobierno, tiene toda la disposición de mejorar en temas de atención y profesionalización de sus fuerzas preventivas para que este tipo de delitos no vuelvan a presentarse.

En su mensaje, la activista valoró el compromiso de la administración municipal para facilitar la participación activa de su personal, la disposición y apertura para abordar una problemática tan sensible priorizando la protección de los derechos fundamentales y la coordinación institucional que permitió el éxito de esta iniciativa.