Recibe Maru Campos a senadores del PAN en Chihuahua

Chihuahua.– La gobernadora Maru Campos Galván recibió a los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) la mañana de este jueves en un conocido hotel del Periférico de la Juventud en la capital del estado.

Durante la reunión, estarán analizando la situación que guarda el estado respecto los temas nacionales y cómo se pueden hacer políticas públicas en favor de la entidad.

El objetivo de la visita es para conocer de cerca el trabajo que se realiza en el estado en favor de la población de la Sierra Tarahumara, como parte de las actividades previas a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario.

La reunión inició la mañana de este jueves en un salón a puerta cerrada, y se prevé que haya un recorrido por diversas zonas de la entidad.

Los Senadores que estarán en la entidad estarán liderados por el coordinador Ricardo Anaya y acompañarán: Marko Cortés, de Michoacán; María de Jesús Díaz Marmolejo, de Aguascalientes; Gustavo Sánchez, de Baja California; Gina Geraldina Campuzano, de Durango; Miguel Márquez, de Guanajuato; Ivideliza Reyes, de Nayarit; Mayuli Latifa Martínez, de Quintana Roo; Verónica Rodríguez, de San Luis Potosí; Imelda Margarita Sanmiguel, de Tamaulipas; y Raymundo Bolaños, de Yucatán.