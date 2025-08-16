Realizarán mañana votación por Presupuesto Participativo en Aquiles Serdán

Chihuahua.- Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo la jornada de votación del Presupuesto Participativo, en donde se incluyeron diversas propuestas, dominando los proyectos de obra pública, para lo que se instalarán tres módulos para sufragar.

La jornada se llevará a cabo entre las 12:00 y 5:00 de la tarde en los centros de votación que serán instalados en la Plaza Central de Santa Eulalia, el Domo de Laderas de San Guillermo y el Centro Comunitario de Vistas de San Guillermo.

Entre las propuestas, se encuentran la rehabilitación y equipamiento del velatorio municipal de Santa Eulalia; rehabilitación de la carpeta asfáltica de la calle Mina La Negrita en Laderas de San Guillermo; la construcción de un puente peatonal a base de estructura metálica en uno de los arroyos de Vistas de San Guillermo.

El cuarto proyecto a votar es la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Francisco Villa, Zona Sur en San Guillermo, y el quinto es la rehabilitación de señalamientos y equipamiento vial en la zona escolar en Laderas de San Guillermo.