Ratifican senaduría plurinominal de Javier Corral

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la senaduría plurinominal de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, pese a las objeciones presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

El PAN había solicitado que se revocara su nombramiento, argumentando que Corral estaba prófugo de la justicia, afirmación que fue desestimada por los consejeros del INE.

El conflicto surgió después de que la Fiscalía General de Chihuahua intentó ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por presuntos delitos de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México intervino, impidiendo que la orden se llevara a cabo. El PAN, en respuesta, presionó para que el INE le retirara la senaduría al exgobernador.

No obstante, la consejera Carla Humphrey afirmó que la Fiscalía de Chihuahua no tenía la competencia para ejecutar la orden en la Ciudad de México. Por lo tanto, no se podía concluir que Corral se hubiera sustraído de la justicia, lo que le habría costado sus derechos político-electorales.

El Consejo General del INE también aprobó la distribución de senadurías, dejando a Morena-PT-PVEM con 83 escaños en total, a tres de obtener la mayoría calificada en la Cámara Alta. Mientras tanto, la oposición solo contará con 45 escaños, limitando su capacidad para bloquear las reformas propuestas por el presidente López Obrador.