Quien se porta bien, le toca regalo de Navidad: Maru por asistencia a informes

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván confirmó que estará en los informes de los alcaldes de Delicias y Chihuahua y comparó estos eventos con la temporada decembrina.

“Digamos que ya empieza la Navidad. Ya empiezan a portarse bien. Quien se porta bien, le toca regalo de Navidad. Quien no se porta bien, no le toca regalo de Navidad”, precisó.

También dijo desconocer la confirmación al informe del presidente municipal de Juárez y dijo que se mantendrá atenta a las diversas situaciones del estado.

Analizan salud en Moris

La mandataria también dijo que están revisando la situación de salud en el municipio de Moris, donde denunciaron la falta de médicos y medicamentos.

Maru Campos indicó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud para revisar estos temas así como el avance en la vacunación contra el sarampión.