Que se preocupen los que utilizaron acordeones para elección de SCJN: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, aseguró que la propuesta para invalidar la elección de integrantes de los poderes judicial federal y locales ha generado mucha polémica a unos días de hacer la el cambio de quienes se encuentran en las diferentes áreas que se maneja.

“Vamos a ver la resolución que se dará en los próximos días y que se preocupen los que utilizaron los acordeones, está clarísimo quiénes los andaban distribuyendo”, acotó el tiempo que destacó la polémica generada tras presentar la propuesta.

Dijo que esperarán el resolutivo que se dará en el Poder Judicial Federal para conocer el impacto que tendría en caso de ser aprobado el proyecto, aunque es un tema que se trata dentro del mismo poder con sede en la capital del país.

Analizarán nueva metodología para medir pobreza extrema

El secretario de gobierno dijo que no ha analizado el documento para conocer la situación de Chihuahua respecto a la medición de pobreza extrema, según la información que recientemente publicó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (Inegi)

Adelantó que esta medición estará analizándose dentro del Gabinete Estatal, particularmente con las áreas de desarrollo humano y social, para cruzarlo con los datos con los que cuenta la entidad y seguir trabajando al límite de las capacidades para atender a la población vulnerable.

De la Peña precisó que estarán interpretando la nueva metodología y lograr ser más asertivos en mejorar las condiciones de vida de la población, ejemplificando a MediChihuaua y NutriChihuahua como estrategias efectivas del combate a la pobreza.