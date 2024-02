Publica Morena lista de candidatos en Chihuahua

Chihuahua.- La cuenta oficial de Morena publicó a través de su cuenta de X (antes Twitter) la lista de candidatos a diputados federales por Chihuahua.

En la lista sobresale el nombre del ex alcalde de Chihuahua por el PRI, Marco Adán Quezada Martínez, contrario a lo que exigía el grupo “Los de Abajo” en el sentido de no incluir a ex miembros de otras agrupaciones políticas. Va por el distrito 08.

También se incluyó al actual alcalde de Aldama, Miguel Rubio, quien llegó al cargo con las siglas del extinto partido Nueva Alianza; va por el distrito 05.

Daniel Murguía, Mayte Vargas y Lilia Aguilar van por la reelección en los distritos 01, 02 y 03, con cabecera en Juárez.

En el distrito 04 se inscribió a Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del presidente municipal de Ciudad Juárez y por el 06, con cabecera en la capital, Adriana Beltrán Murillo.

La lista la completan Nono Corral y Magdalena Valles, por los distritos 07 y 09, respectivamente.