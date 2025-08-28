Proponen senadores del PAN a Maru para 2030

Chihuahua.- Marko Cortés Mendoza, senador por el PAN, aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván sería una opción para encabezar la candidatura a la Presidencia de la República para 2030, al ser cuestionado sobre las opciones de la oposición para la renovación del Ejecutivo Federal en cinco años.

Destacó el liderazgo de Maru Campos al igual que el de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, cuyos periodos de gobierno culminan en 2027 y podrían posicionarse de cara a las elecciones federales de 2030, teniendo sus respectivas administraciones y sus resultados electorales, como cartas de presentación.

Al lado de ambas gobernadoras, también se encuentra la senadora Lily Téllez como una férrea opositora al régimen y una de las afectadas por la violencia ejercida por el presidente saliente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, aseguró.

Cortés Mendoza aseguró que otra opción sería Ricardo Anaya para encabezar la candidatura y analizó la posibilidad de que el PAN se abra a opciones ciudadanas que han sido opositores al régimen y se encuentran generando bienes para el país.

Una de esas opciones, añadió, sería el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien le han reiterado no descartarse como una opción política para 2030, aunque no se han tenido reuniones formales con el empresario.