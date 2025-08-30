Propone PRI a Guillermo Ramírez para presidir Junta de Coordinación en Congreso

Chihuahua.- Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, propuso formalmente al diputado Guillermo Ramírez ante la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, para que ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva de este órgano.

La propuesta del priista fue avalada por todas las fuerzas políticas por lo que pasará a votación en el Pleno para su aprobación.

Medina destacó que Ramírez es un perfil con amplio conocimiento sobre los temas legislativos y con profunda sensibilidad social, lo que permitirá que desempeñe con integridad y responsabilidad el cargo.

Además, el coordinador legislativo señaló que tras la aprobación que se de en el Pleno, el grupo Parlamentario del PRI respaldará el ejercicio de Ramírez, para que, desde todas las trincharas del Congreso se impulse el diálogo y la toma de acuerdos que beneficien a las y los chihuahuenses.

Medina celebró que el PRI tenga la posibilidad de ocupar esta posición después de siete años desde la última ocasión que ocurrió, por lo que consideró relevante el hecho para el panorama político estatal.

En la integración de la propuesta para la Mesa Directiva, Medina impulsó también la incorporación del diputado Luis Fernando Chacón como prosecretatio de la misma.

Finalmente, Medina Aguirre señaló que es necesario esperar la votación de la propuesta en el Pleno.