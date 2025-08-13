Propondrá Morena hasta 7 años de cárcel por mal manejo de cuerpos

Chihuhua.- El grupo parlamentario de Morena buscará incrementar la prisión a quienes hagan mal manejo de los cuerpos, con el fin de evitar que se repita una situación como la ocurrida en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, en donde se descubrieron 386 cuerpos que no habían sido sometidos al procedimiento de incineración.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, recordó que el Código Penal actualmente dicta una prisión entre 6 meses y dos años a quien incurra en esta situación, pero la propuesta de los legisladores, busca incrementar de 3 a 7 años de cárcel.

Reconoció que la legisladora Rosana Díaz y los diputados de Movimiento Ciudadano ya presentaron iniciativas encaminadas a evitar la repetición de la conducta por otras vías, por lo que esta propuesta impacta directamente en las penas de prisión.

A muchas personas que son familiares de quienes estaban en el crematorio, abundó, les parecerá poco, pero destacó la necesidad de que las penalidades cumplan el principio de proporcionalidad pues ante la falta de este elemento, un caso puede perderse como ya ha sucedió en Chihuahua, reconoció.

La sanción iría contra directores, encargados, administradores o propietarios de estos centros y será presentada en el próximo viernes durante Comisión Permanente, en donde se decidirá si se mantiene o se manda a comisiones para su estudio legislativo.