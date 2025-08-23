Pronostican lluvias en la Sierra Tarahumara este fin de semana

Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este fin de semana, se esperan ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en diversas áreas de la entidad, así como lluvias moderadas en la Sierra Tarahumara.

Mañana se esperan vientos de 5 a 15 km/h, que pueden rebasar los 45 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, Santa Isabel, Chihuahua y Aquiles Serdán.

También en Aldama, Rosales, Saucillo, Satevó, Rosario, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Las ráfagas registrarán hasta 35 km/h en Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Temósachic, Matachí, Ocampo, Guerrero, Maguarichi, Urique, Batopilas, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Meoqui, Julimes, Delicias, Valle de Zaragoza, El Tule, Huejotitán, Parral, Coyame y Ojinaga.

Las precipitaciones se presentarán de aisladas a dispersas en Chínipas, Guazapares, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral y Matamoros; serán aisladas en Moris, Uruachi, Urique, Guachochi, Balleza, Huejotitán, Coronado y Jiménez.

Las temperaturas pronosticadas para ese día son (máx/min °C): Chihuahua 32/19, Juárez 35/23, Janos 34/18, Madera 26/12, Temósachic 28/11, Cuauhtémoc 25/14, Ojinaga 36/24, Delicias 32/21, Camargo 32/21, Jiménez 31/21, Parral 27/16, Bocoyna (Creel) 23/11, Chínipas 36/23, Guachochi 23/11 y Balleza (El Vergel) 22/8.