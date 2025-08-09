Pronostican lluvias para el martes en el estado

Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anunció la llegada de precipitaciones para la siguiente semana, específicamente a partir del martes de manera generalizada en el estado y aunque no serán de gran intensidad, sí se mantendrán constantes.

Luis Corral Torresdey, titular de la dependencia estatal, dijo que este fin de semana concluirá la ola de calor presente desde el domingo pasado y se ubicó un sistema de alta presión que se desplaza acompañado de algo de lluvia.

Para el caso de la capital, las lluvias se presentarán desde el próximo martes de manera generalizada y aislada, descartando que se esperen precipitaciones de grandes dimensiones o con gran intensidad como el mes pasado.

Para el resto del estado, aún no se precisa el escenario previsto e invitó a la población para mantenerse atento a los canales de comunicación mediante los cuales estará informándose la intensidad y zonas en que se presentarán las lluvias.