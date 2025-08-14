Pronostican lluvias para Chihuahua Capital este fin de semana

Chihuahua.- La capital del estado tendrá lluvias desde este jueves y hasta el fin de semana, siendo las más fuertes durante sábado y domingo, informó el coordinador Municipal de Protección Civil, Iván Rivera Macías, al hacer el llamado a la población para tomar precauciones.

Aunque no se pronostica una lluvia intensa, no se descarta la presencia de lapsos intensos, aunque no por largos periodos, dijo el funcionario municipal, por lo que se mantendrán atentos a las zonas que históricamente se presentan ligeras inundaciones.

En este sentido, Rivera Macías indicó que los arroyos de El Mimbre, al norte, así como los de El Cacahuatal y Carrizalillo, al sur, estarán siendo monitoreados para evitar la afección de las familias que viven en las inmediaciones en caso de desborde.

También se mantendrán atentos al comportamiento de los escurrimientos que llegan a el Río Sacramento a fin de evitar riesgos en la población que vive en las inmediaciones o va a esa zona para el esparcimiento.

Así mismo, Iván Rivera precisó que se encuentran trabajando con las direcciones de Servicios Públicos Municipales y de Obras Públicas, en la limpieza y despeje de los caudales a fin de evitar la acumulación de agua que afecte hogares y vialidades cercanas.