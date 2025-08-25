Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que a partir del martes se esperan lluvias de moderadas a fuertes en distintas regiones de Chihuahua, debido a la combinación del Monzón Mexicano, un canal de baja presión y humedad del Pacífico.

Las precipitaciones alcanzarán hasta 50 milímetros en la Sierra Tarahumara y podrán incluir actividad eléctrica y caída de granizo, especialmente en municipios como Majalca.

Para el miércoles 27 de agosto, se anticipan lluvias aún más intensas en Temósachic, Ocampo, Guazapares, Urique y Batopilas, con acumulaciones de hasta 75 mm.

Las temperaturas variarán entre los 30 y 37°C en zonas cálidas como Juárez y Ojinaga, mientras que en municipios serranos se prevén mínimas de 7°C.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada, resguardarse durante tormentas eléctricas y evitar zonas de riesgo por posibles deslaves o inundaciones.

