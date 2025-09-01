Presume Loya avances en seguridad tras 4 años de gestión estatal

Ciudad Juárez.- Al llegar al cuarto año de la administración de la gobernadora Maru Campos Galván, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, destacó las acciones realizadas en este periodo en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dijo que en este tiempo se ha consolidado la dependencia a nivel nacional e incluso internacional, gracias a las innovaciones e inversiones en gobernabilidad y tecnología con la implementación de la Plataforma Centinela, convirtiéndose en referente en estrategia, profesionalización y tecnología.

El funcionario estatal indicó también que se han invertido mil 220 millones de pesos provenientes del FASP y Fofisp; 424.8 millones de pesos en uniformes, vehículos y profesionalización; 84.4 millones de pesos en el sistema penitenciario; 279 millones de pesos para policías municipales, y 795 millones para fortalecimiento institucional.

En este periodo se logró la detención de 15 mil 895 generadores de violencia; el aseguramiento de poco más de 2 mil vehículos implicados en hechos delictivos; mil 336 armas; mil 320 explosivos; 3 mil 109 cargadores y 139 mil municiones.

Asimismo, se aseguraron 20.5 kilos de cocaína, 176 kilos de cristal, 3 mil kilos de marihuana; se destruyeron 88 mil 730 plantas de amapola y 3.4 millones de plantas de marihuana; además, se confiscaron 8 mil litros de precursores químicos y 5 mil pastillas de fentanilo.

Las acciones se llevaron a cabo con el apoyo de cinco helicópteros, tres aeronaves, 75 drones, 15 de tipo rifle, con los que se realizaron 3 mil 416 horas de vuelo.

Loya Chávez destacó también la mejora en las condiciones laborales del personal operativo, especialmente de quienes colaboran en el sistema penitenciario, donde el ingreso mensual pasó de 17 mil a más de 26 mil pesos.

Finalmente, señaló la reducción de la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la entidad, que bajó del 42 al 7 por ciento; aunque actualmente aumentó a 11 puntos porcentuales, adelantó que en breve se implementarán cambios para disminuir nuevamente estas cifras.